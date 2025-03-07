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عربي-دولي
لأسباب أمنية.. تمديد حظر التجوال في اللاذقية
Lebanon 24
07-03-2025
|
07:12
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مددت السلطات في سوريا، الجمعة، حظر التجوال في محافظة اللاذقية حتى غد السبت لأسباب أمنية.
ونقلت وكالة سانا عن مصدر قيادي بإدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية قوله: "يمدد حظر التجوال في المدينة إلى يوم غد السبت الساعة 9 صباحا".
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وكانت السلطات السورية قد مددت فترة حظر التجوال في مدينة طرطوس حتى الساعة العاشرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي "لأسباب أمنية"، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".
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