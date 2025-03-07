Advertisement

عربي-دولي

كارثة بحرية بانقلاب 4 قوارب تحمل مهاجرين قبالة سواحل اليمن وجيبوتي

Lebanon 24
07-03-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1330336-638769541970115610.jpeg
Doc-P-1330336-638769541970115610.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، فقدان 186 مهاجراً إثر حادثة انقلاب أربعة قوارب تقلهم قبالة سواحل اليمن وجيبوتي.

وقالت المنظمة في بيان أولي على منصة "إكس": "تحقق المنظمة الدولية للهجرة من تقارير مقلقة بشدة عن فقدان 186 شخصاً بعد انقلاب 4 قوارب للمهاجرين قبالة سواحل اليمن وجيبوتي الليلة الماضية".
Advertisement

وأكدت المنظمة أنها ستعمل مع السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح.

وقال تميم عليان، المتحدث باسم المنظمة في تصريح لوكالة "أسوشييتد برس"، إنه تم إنقاذ اثنين من أفراد طاقم أحد القاربين الذين انقلبا قبالة سواحل اليمن، لكن 181 مهاجراً وخمسة يمنيين من أفراد الطاقم ما زالوا في عداد المفقودين. وتابع أنه بالنسبة للقاربين الآخرين اللذين انقلبا قبالة سواحل جيبوتي، فقد تم انتشال جثتين لمهاجرين وإنقاذ باقي الأفراد الذين كانوا على متنهما.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن طريق الهجرة بين القرن الإفريقي واليمن أودى بحياة 558 شخصاً في عام 2024.
(العربية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:31 | 2025-03-07
09:25 | 2025-03-07
09:24 | 2025-03-07
09:10 | 2025-03-07
08:44 | 2025-03-07
08:23 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24