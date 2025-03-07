كارثة بحرية بانقلاب 4 قوارب تحمل مهاجرين قبالة سواحل اليمن وجيبوتي

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، فقدان 186 مهاجراً إثر حادثة انقلاب أربعة قوارب تقلهم قبالة سواحل اليمن وجيبوتي.وقالت المنظمة في بيان أولي على منصة "إكس": "تحقق المنظمة الدولية للهجرة من تقارير مقلقة بشدة عن فقدان 186 شخصاً بعد انقلاب 4 قوارب للمهاجرين قبالة سواحل اليمن وجيبوتي الليلة الماضية".وأكدت المنظمة أنها ستعمل مع السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح.وقال تميم عليان، المتحدث باسم المنظمة في تصريح لوكالة "أسوشييتد برس"، إنه تم إنقاذ اثنين من أفراد طاقم أحد القاربين الذين انقلبا قبالة سواحل اليمن، لكن 181 مهاجراً وخمسة يمنيين من أفراد الطاقم ما زالوا في عداد المفقودين. وتابع أنه بالنسبة للقاربين الآخرين اللذين انقلبا قبالة سواحل جيبوتي، فقد تم انتشال جثتين لمهاجرين وإنقاذ باقي الأفراد الذين كانوا على متنهما.وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن طريق الهجرة بين القرن الإفريقي واليمن أودى بحياة 558 شخصاً في عام 2024.(العربية)