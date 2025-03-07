لأوّل مرة.. أوكرانيا تستخدم طائرات "ميراج" الفرنسيّة

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها استخدمت للمرة الأولى مقاتلات فرنسية من طراز "ميراج-2000" التي استلمتها من فرنسا، خلال التصدي لهجوم روسي اليوم الجمعة.



وكان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، قد أعلن في وقت سابق عن وصول أولى المقاتلات الفرنسية من طراز "ميراج" إلى أوكرانيا. (روسيا اليوم)

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