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عربي-دولي

رسالة من ترامب إلى خامنئي.. هذا مضموتها

Lebanon 24
07-03-2025 | 07:44
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي أعرب فيها عن رغبته بالتفاوض حول الملف النووي الإيراني.
 
وقال الرئيس الأميركي إنه يريد التفاوض بشأن برنامج الأسلحة النووية مع إيران وأرسل رسالة إلى طهران يوم أمس الخميس قال فيها إنه يأمل أن تتفاوض.
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وأضاف: "يجب أن يتم فعل شيء ما بشأن إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي، ولهذا السبب أفضل التوصل إلى اتفاق معهم وأرسلت رسالة إلى خامنئي أمس الخميس".
 
 

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