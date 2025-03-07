رسالة من ترامب إلى خامنئي.. هذا مضموتها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي أعرب فيها عن رغبته بالتفاوض حول الملف النووي الإيراني.

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وقال الرئيس الأميركي إنه يريد التفاوض بشأن برنامج الأسلحة النووية مع إيران وأرسل رسالة إلى طهران يوم أمس الخميس قال فيها إنه يأمل أن تتفاوض.وأضاف: "يجب أن يتم فعل شيء ما بشأن إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي، ولهذا السبب أفضل التوصل إلى اتفاق معهم وأرسلت رسالة إلى خامنئي أمس الخميس".