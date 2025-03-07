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عربي-دولي
وزير الدفاع الإسرائيليّ: لن نترك الدروز
Lebanon 24
07-03-2025
|
07:56
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قال وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس "لا نثق بالنظام السوري الجديد، وسنبقى هناك لفترة غير محددة".
وأضاف كاتس: "لن نترك الدروز".
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