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وزير الدفاع الإسرائيليّ: لن نترك الدروز

Lebanon 24
07-03-2025 | 07:56
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قال وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس "لا نثق بالنظام السوري الجديد، وسنبقى هناك لفترة غير محددة".
 
 
وأضاف كاتس: "لن نترك الدروز".
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