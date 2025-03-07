بالفيديو... تساقط حبات برد كبيرة في السعوديّة

عواصف رعدية حادة مصحوبة بتساقط حبات برد بأحجام كبيرة ماشاء الله. ❄️
الدوادمي. السعودية.🇸🇦 pic.twitter.com/2gdg08Np59
— خالد الجهوري Khalid Aljahwari (@k_k_Aljahwari) March 6, 2025
عواصف رعدية حادة مصحوبة بتساقط حبات برد بأحجام كبيرة ماشاء الله. ❄️
الدوادمي. السعودية.🇸🇦 pic.twitter.com/2gdg08Np59
الجوف شرق الهياظله اليوم ماشاءالله ❄️❄️❗️🇸🇦 pic.twitter.com/BkwgPcz795
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) March 6, 2025
الجوف شرق الهياظله اليوم ماشاءالله ❄️❄️❗️🇸🇦 pic.twitter.com/BkwgPcz795
اعصار قمعي في القصيم - السعودية 🇸🇦
6-3-2025#Tornado 🌪️- Ksa ❗️ pic.twitter.com/Zba1QvrZG3
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) March 6, 2025
اعصار قمعي في القصيم - السعودية 🇸🇦
6-3-2025#Tornado 🌪️- Ksa ❗️ pic.twitter.com/Zba1QvrZG3