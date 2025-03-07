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عربي-دولي

بالفيديو... تساقط حبات برد كبيرة في السعوديّة

Lebanon 24
07-03-2025 | 09:31
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يتواصل هطول الأمطار في العاصمة السعودية الرياض، مصحوبة برياح عالية السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
 
وتداول سكان محليون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لأعاصير شديدة وتساقط لحباب برد كبيرة الحجم في عدة مناطق في المملكة. (روسيا اليوم)
 
 
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