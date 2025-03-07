بالفيديو... تساقط حبات برد كبيرة في السعوديّة

يتواصل هطول الأمطار في العاصمة السعودية الرياض، مصحوبة برياح عالية السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وتداول سكان محليون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لأعاصير شديدة وتساقط لحباب برد كبيرة الحجم في عدة مناطق في المملكة. (روسيا اليوم)

عواصف رعدية حادة مصحوبة بتساقط حبات برد بأحجام كبيرة ماشاء الله. ❄️

الدوادمي. السعودية.🇸🇦 pic.twitter.com/2gdg08Np59 — خالد الجهوري⁦ Khalid Aljahwari (@k_k_Aljahwari) March 6, 2025 Advertisement