صاروخ ASMPA-R الفرنسي: سلاح نووي يغير معادلة الدفاع الأوروبي

في ظل التغيرات الجارية في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا في مجال الأمن، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تمتلك أكثر الجيوش تقدماً في أوروبا وهي مستعدة لتحمل المزيد من المسؤوليات في ضمان الأمن الأوروبي.

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وأكد ماكرون أن باريس تسعى لتعزيز مساهمتها في الدفاع الجماعي، بما في ذلك نشر الصواريخ المجنحة ASMPA-R المزودة برؤوس حربية خاصة.



تم تطوير صاروخ ASMPA-R من قبل شركة MBDA الدفاعية الفرنسية ويُعتبر من أقوى الأسلحة النووية الفرنسية. يتميز الصاروخ بسرعة تصل إلى 3 ماخ، وهو صاروخ فوق صوتي يعمل بمحرك نفاث فائق، ويُحمل بواسطة مقاتلات "ميراج". ويتجاوز مدى الصاروخ 600 كم، ويتميز بقدرته التدميرية العالية حيث يحمل رأسًا نوويًا حراريًا بقوة 300 كيلوطن، أي ما يعادل نحو 20 ضعفًا من قوة القنبلة الذرية التي أُسقطت على هيروشيما. كما يعتمد الصاروخ على أنظمة ملاحية متطورة مدعومة بتقنية GPS، مما يضمن دقة عالية في الهجوم.



وتشير بعض التحليلات إلى أن العقيدة النووية الفرنسية أكثر عدوانية مقارنة بالعقيدة الأميركية، حيث تواصل فرنسا التأكيد على احتفاظها بحق استخدام الأسلحة النووية بشكل عدواني ردًا على أي تهديدات تعتبرها قيادتها كبيرة. في حال تم نشر نظام مثل ASMPA-R في جميع أنحاء أوروبا، فإنه قد يصبح أداة فعالة للردع في مواجهة التوترات الأمنية المتزايدة. (روسيا اليوم)