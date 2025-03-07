Advertisement

إقتصاد

ترامب يُوقّع أمراً تنفيذيّاً لإنشاء "احتياطي استراتيجي للبيتكوين"

Lebanon 24
07-03-2025 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1330397-638769651215571165.jpg
Doc-P-1330397-638769651215571165.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ستنشئ الحكومة الأميركية بموجبه "احتياطيا استراتيجيا من البيتكوين"، وهو ما يمثل دعما كبيرا لصناعة العملات المشفرة التي أسهمت بسخاء في تمويل حملته الرئاسية الأخيرة.
Advertisement

وقال ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، على شبكات التواصل الاجتماعي، إن هذا الاحتياطي سيكون "نوعا من فورت نوكس رقمي".
 
وفي الولايات المتحدة، فورت نوكس هو المكان الذي تخزن فيه الحكومة الأميركية احتياطاتها من الذهب.

وفقا لساكس، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل حوالي 200 ألف بيتكوين، تبلغ قيمتها زهاء 17.5 مليار دولار بالأسعار الحالية.
 
وقد تم الحصول على هذه الأصول من جانب المحاكم ولم يتم شراؤها من قبل الحكومة الأميركية. (العربية)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-03-07
12:39 | 2025-03-07
12:34 | 2025-03-07
12:15 | 2025-03-07
12:15 | 2025-03-07
12:00 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24