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عربي-دولي

وفد من حماس إلى القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
07-03-2025 | 11:22
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وصل وفد من قيادة حركة حماس، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، حسبما أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وأوضحت الهيئة أن الزيارة تستهدف دفع المفاوضات للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
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وأكدت أن الاتصالات المصرية المكثفة مستمرة بالتعاون مع الجانبين القطري والأميركي ومع الأطراف المعنية، من أجل توفير الضمانات اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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