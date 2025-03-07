وفد من حماس إلى القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

اليوم الجمعة،

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وأوضحت الهيئة أن الزيارة تستهدف دفع المفاوضات للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وأكدت أن الاتصالات المصرية المكثفة مستمرة بالتعاون مع الجانبين القطري والأميركي ومع الأطراف المعنية، من أجل توفير الضمانات اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.