Advertisement

عربي-دولي

ترامب: واشنطن تدرس خيارين لحل القضية النووية الإيرانية

Lebanon 24
07-03-2025 | 11:24
A-
A+
Doc-P-1330416-638769689708377976.jpg
Doc-P-1330416-638769689708377976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية.
 
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم الأحد، نشر جزء منها يوم الجمعة: "هناك طريقتان، إما العسكرية أو الاتفاق، وأفضل أن يكون هناك اتفاق لأنني لا أريد أن أؤذي إيران. يمكننا أن نبرم صفقة ستكون بنفس الجودة كما لو فزنا عسكريا. لكن الوقت يقترب، سيحدث شيء ما بطريقة أو بأخرى؟".
Advertisement

وأضاف أن البعض في واشنطن قد يتفق مع نهجه، لكنه أكد أنه يسعى إلى حل دبلوماسي.
 
وقال ترامب في وقت سابق مرارا إن إدارته تسعى إلى التوصل إلى "اتفاق قوي" مع طهران لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.
 
وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة "ستمارس حملة أقصى الضغوط بفرض عقوبات على إيران لتدمير صادراتها النفطية والضغط على عملتها".

وأضاف بيسنت في كلمة ألقاها في النادي الاقتصادي في نيويورك أمس الخميس: "جعل إيران تفلس مرة أخرى سيمثل بداية لسياستنا المعدلة في فرض العقوبات".

وتابع: "سنغلق قطاع النفط في إيران وسنمنعها من تصنيع المسيرات"، مشددا على استهداف واشنطن الأطراف الإقليمية التي تسهل تحويل الإيرادات إلى طهران، مشيرا إلى أن العقوبات ستشمل منع إيران من الوصول إلى النظام المالي العالمي.

وأكد وزير الخزانة الأميركي على أن "الأمن الاقتصادي هو جوهر الأمن القومي، وأن إيران لن تحصل على أي منهما في ظل هذه التدابير الاقتصادية المشددة".

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة "أقصى الضغوط" التي تعهد ترامب بإعادة تطبيقها لعزل إيران اقتصاديا وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، بهدف منعها من تطوير برنامج نووي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-03-07
12:39 | 2025-03-07
12:34 | 2025-03-07
12:15 | 2025-03-07
12:15 | 2025-03-07
12:00 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24