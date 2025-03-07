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عربي-دولي

أين تحصّن أتباع بشار الأسد في سوريا؟ دمشق تكشف

Lebanon 24
07-03-2025 | 11:44
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أعلن مصدر في وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أنّ "قوات سورية تنفذ عمليات دقيقة بالتنسيق مع قوى الأمن العام ضد فلول نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، على الساحل السوري".
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وأوضح المصدر لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنَّ "القوات ستقوم بتنفيذ عمليات نوعية دقيقة بالتنسيق مع قوى الأمن العام ضد فلول النظام البائد التي غدرت بقواتنا وأهلنا في مدينة القرداحة".

وأضاف: "تمكنت قواتنا من فك الحصار المفروض من قبل فلول النظام البائد على مقاتلينا بمحيط مدينة القرداحة، بعد اشتباكات عنيفة بالمنطقة".

وأكد المصدر أن "فلول نظام الأسد اتخذت من أبنية ومرتفعات مدينة القرداحة وكراً لها، وتقوم باستهداف القوات الأمنية".
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