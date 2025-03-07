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عربي-دولي

بعد الأحداث الدامية في سوريا.. الشيباني يتحدث عن "حرب خفية"

Lebanon 24
07-03-2025 | 12:15
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علّق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، على الأحداث الأخيرة التي تشهدها منطقة الساحل السوري، مؤكدا أن "ما جرى أمس لا يمكن أن ينجح في دولة جيشها هو الشعب ذاته".

وكتب الشيباني عبر حسابه على منصة "اكس"، مساء اليوم: "كنا ولا زلنا نواجه منذ اليوم الأول حربا خفية ومعلنة لكسر إرادة الشعب السوري وهزيمته في ميدان الأمن والسياسة والحوكمة من خلال بث الفوضى من جهة، ومحاولات الإغلاق السياسي في الخارج من جهة أخرى.
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لقد استعاد الشعب السوري حكم بلاده بعد أكثر من خمسين سنة من الإقصاء والاستبداد، وضحى كل بيت سوري لأجل هذه اللحظة بكل ما يملك، وما جرى يوم أمس لا يمكن أن ينجح في دولة جيشها هو الشعب ذاته.

وختاما، في الوقت الذي أطمئن شعبنا بأن سوريا اليوم تجاوزت الاختبار مرة جديدة وتشق طريقها نحو المستقبل بقوة وثبات"، كما شكر الوزير "الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن موقفها الداعم للحكومة السورية في مواجهتها لفلول الأسد".
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