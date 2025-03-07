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عربي-دولي

إيران تحذر من أعمال العنف في سوريا وهذا ما كشفته عن علاقتها بالإدارة الجديدة

Lebanon 24
07-03-2025 | 12:39
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حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، من استمرار العنف في سوريا وتأثيره على الاستقرار.

وأفادت بأن "العنف في سوريا قد يؤدي إلى عدم استقرار إقليمي".

من جانبه لفت وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، إلى أن طهران غير متعجلة بشأن إقامة علاقات سريعة مع الإدارة  الجديدة في سوريا.
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وأضاف أن: "طهران تتبع سياسة استراتيجية طويلة الأمد في المنطقة، وتضع مصالحها الإقليمية في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الدبلوماسية".

وأوضح عراقجي في مقابلة على هامش اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أن إيران: "ليست حاليا سوى مراقب للقضايا السورية، وليس لدينا أي علاقة مع الحكومة السورية الحالية ولسنا في عجلة من أمرنا في هذا الصدد".
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