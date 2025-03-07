"لم تصل بعد".. بعثة إيران تعلق على رسالة ترامب لخامنئي

علقت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ردا على أسئلة بشأن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدة عدم "تلقي مثل هذه الرسالة حتى الآن".





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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي أعرب فيها عن رغبته بالتفاوض حول الملف النووي الإيراني.كما أضاف أنه "أرسل خطابا للقيادة الإيرانية، الخميس، عبر فيه عن أمله في إجراء محادثات".وأفاد مسؤول أمريكي بأن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب كتب رسالة إلى المرشد الإيراني لكن لم يتم إرسالها بعد".وفي مطلع شهر فبراير الماضي وقع ترامب على مذكرة حول استعادة سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران، والتي تشمل محاولات لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر بغية منعها من امتلاك سلاح نووي.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن سياسة الضغوط القصوى التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، هي تجربة فاشلة.هذا وأوضح المرشد الإيراني علي خامنئي أن التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية "ليس عقلانيا وبعيدا عن العزة"، مشيرا إلى أن التجربة السابقة أثبتت أن التفاوض لا يؤثر في حل مشاكل البلاد.كما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزامه بتوجيهات المرشد الأعلى بعدم الدخول في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة تحت الضغط، مشددا على أن طهران تمتلك خططا لتجاوز الحصار والعقوبات. (روسيا اليوم)