15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
6
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"لم تصل بعد".. بعثة إيران تعلق على رسالة ترامب لخامنئي
Lebanon 24
07-03-2025
|
12:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
علقت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ردا على أسئلة بشأن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدة عدم "تلقي مثل هذه الرسالة حتى الآن".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي أعرب فيها عن رغبته بالتفاوض حول الملف النووي الإيراني.
Advertisement
كما أضاف أنه "أرسل خطابا للقيادة الإيرانية، الخميس، عبر فيه عن أمله في إجراء محادثات".
وأفاد مسؤول أمريكي بأن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب كتب رسالة إلى المرشد الإيراني لكن لم يتم إرسالها بعد".
وفي مطلع شهر فبراير الماضي وقع ترامب على مذكرة حول استعادة سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران، والتي تشمل محاولات لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر بغية منعها من امتلاك سلاح نووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن سياسة الضغوط القصوى التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، هي تجربة فاشلة.
هذا وأوضح المرشد الإيراني علي خامنئي أن التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية "ليس عقلانيا وبعيدا عن العزة"، مشيرا إلى أن التجربة السابقة أثبتت أن التفاوض لا يؤثر في حل مشاكل البلاد.
كما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزامه بتوجيهات المرشد الأعلى بعدم الدخول في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة تحت الضغط، مشددا على أن طهران تمتلك خططا لتجاوز الحصار والعقوبات. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تغيرت كلياً.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة تُفاجئ الجميع بلوك جديد (صور)
Lebanon 24
تغيرت كلياً.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة تُفاجئ الجميع بلوك جديد (صور)
01:54 | 2025-03-07
07/03/2025 01:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعدها لتشرب القهوة.. لحظات عائلية وأجواء مميزة بين نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم (فيديو)
Lebanon 24
ساعدها لتشرب القهوة.. لحظات عائلية وأجواء مميزة بين نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم (فيديو)
01:31 | 2025-03-07
07/03/2025 01:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن أنسى تلك اللحظات".. قصي خولي مُشتاق لزميلتيه في "القدر" (صور)
Lebanon 24
"لن أنسى تلك اللحظات".. قصي خولي مُشتاق لزميلتيه في "القدر" (صور)
04:07 | 2025-03-07
07/03/2025 04:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة سقوط القوات السورية في كمين لعناصر النظام السابق
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة سقوط القوات السورية في كمين لعناصر النظام السابق
00:40 | 2025-03-07
07/03/2025 12:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. "خبر مفبرك" يثير بلبلة وهذه حقيقته
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. "خبر مفبرك" يثير بلبلة وهذه حقيقته
15:30 | 2025-03-07
07/03/2025 03:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:48 | 2025-03-07
الدفاع السورية تسيطر على جبلة.. وتسليم المتورطين لمحاسبتهم
16:30 | 2025-03-07
"تهديد جوي" تطلقه إيران.. ماذا كُشف عنه؟
16:16 | 2025-03-07
وزارة الإعلام السورية تحدد للمرة الأولى دولة تقف وراء أحداث الساحل الدامية
16:06 | 2025-03-07
بيان من مصر بشأن الأحداث في الساحل السوري
16:00 | 2025-03-07
إيران تسلمتها.. معلومات عن دبابة "سليمان 402" المُطوّرة
15:53 | 2025-03-07
بعد الأحداث العنيفة في سوريا.. إليكم أوّل تعليق للشرع
فيديو
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
Lebanon 24
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
02:38 | 2025-03-06
08/03/2025 01:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
00:53 | 2025-03-06
08/03/2025 01:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
05:08 | 2025-03-04
08/03/2025 01:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24