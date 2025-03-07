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عربي-دولي

اتهمه بتنفيذ "المذابح".. مسؤول إسرائيلي يشن هجومًا لاذعًا على الشرع!

Lebanon 24
07-03-2025 | 14:40
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هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس السوري أحمد الشرع، متهما إياه بتنفيذ ما وصفه بـ "المذابح" بحق الطائفة العلوية في سوريا.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن"قوات الجولاني تقوم بمذابح ضد العلويين في سوريا، الجولاني خلع الجلباب وارتدى بدلة وقدم صورة معتدلة، والآن خلع القناع وكشف عن وجهه الحقيقي: جهادي من مدرسة القاعدة الذي يرتكب فظائع ضد السكان المدنيين".
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وربط إسرائيل بالأحداث التي تجري في منطقة الساحل السوري، قائلا: "إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد قادم من سوريا. سنبقى في مناطق الأمن وفي جبل الشيخ ونحمي مستوطنات الجولان والجليل".

وأضاف: "سنحافظ على جنوب سوريا خاليا من الأسلحة والتهديدات ونحمي السكان الدروز الذين يعيشون هناك – من يمس بهم سيتعرض لنا".
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