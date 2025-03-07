اتهمه بتنفيذ "المذابح".. مسؤول إسرائيلي يشن هجومًا لاذعًا على الشرع!

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وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن"قوات الجولاني تقوم بمذابح ضد العلويين في سوريا، الجولاني خلع الجلباب وارتدى بدلة وقدم صورة معتدلة، والآن خلع القناع وكشف عن وجهه الحقيقي: جهادي من مدرسة القاعدة الذي يرتكب فظائع ضد السكان المدنيين".وربط إسرائيل بالأحداث التي تجري في منطقة الساحل السوري، قائلا: "إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد قادم من سوريا. سنبقى في مناطق الأمن وفي جبل الشيخ ونحمي مستوطنات الجولان والجليل".وأضاف: "سنحافظ على جنوب سوريا خاليا من الأسلحة والتهديدات ونحمي السكان الدروز الذين يعيشون هناك – من يمس بهم سيتعرض لنا".