أمين عام التعاون الخليجي: ندعم سوريا لحفظ أمن واستقرار شعبها

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، الجمعة، على وقوف مجلس التعاون إلى جانب سوريا في جميع الجهود والإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن واستقرار الشعب السوري.وشدد البدوي في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري في دورته الـ163، على "إدانة لكافة أعمال العنف التي تستهدف زعزعة استقرار سوريا، والتأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت دوافعها وأسبابها".وأعرب، عن تطلعاته بأن "يسود الأمن والاستقرار والازدهار في الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، في ظل سيادة القانون والعدالة، وتحقيق آمال الشعب السوري في مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارا". (سكاي نيوز)