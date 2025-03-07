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عربي-دولي
بسبب النفقات.. مشادة بين روبيو وماسك وترامب يتخدل
Lebanon 24
07-03-2025
|
23:43
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة لصحافيّ سأله عن تقرير في صحيفة نيويورك تايمز حول خلاف بين إيلون ماسك ووزير الخارجية ماركو روبيو، "لم تحصل مواجهة. لقد كنتُ هناك".
وأكد ترامب أن الملياردير المسؤول عن تقليص حجم القوى العاملة في الحكومة الفيدرالية ووزير الخارجية "يتفقان بشكل رائع".
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ماذا جاء في تقرير "نيويورك تايمز"؟
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماسك وروبيو اشتبكا بشدة الخميس أثناء اجتماع لمجلس الوزراء.
ووفقا للتقرير، اتهم رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس وزير الخارجية بأنه لم يطرد "أي شخص" حتى الآن.
وفي دفاعه عن نفسه، أشار الوزير بحسب التقرير إلى المغادرة الطوعية لعدد كبير من الموظفين في وزارته، قبل أن يتساءل ساخرا ما إذا كان ماسك يريد منه إعادة توظيفهم حتى يتمكن من فصلهم بشكل أكثر لفتا للانتباه.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، دافع ترامب بعد ذلك عن وزير الخارجية خلال هذا الاجتماع الذي عقد على عجل.
وتحدثت الصحيفة أيضا عن توتر بين وزير النقل شون دافي وماسك الذي يدير ما يسمى "إدارة الكفاءة الحكومية".
واستنادا إلى التقرير، اتهم الوزير أغنى رجل في العالم بالرغبة في طرد مراقبين للحركة الجوية، بينما أكد رجل الأعمال أن هذا "كذب".
وذكر التقرير أن ترامب أنهى الجدل بطلبه توظيف مراقبين للحركة الجوية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرموق، وهو أحد أكثر مؤسسات البحث تقدما في العالم، وذلك للتأكد من أنهم "عباقرة".
وبعد هذا الاجتماع الوزاري، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيجتمع بحكومته مع ماسك كل أسبوعين، داعيا إلى استخدام "المشرط" وليس "الفأس" لإقالة موظفين حكوميين فدراليين.
وكتب على منصته تروث سوشيال: "من المهم جدا أن نخفض القوى العاملة إلى المستوى الذي نحتاج إليه، ولكن من المهم أيضا أن نحتفظ بأفضل الأشخاص وأكثرهم كفاءة".
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