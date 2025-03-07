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عربي-دولي

رفض الحقنة.. إعدام سجين أميركي بطريقة لم تستخدم منذ 15 عاما

Lebanon 24
07-03-2025 | 23:46
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أعدمت السلطات بولاية ساوث كارولينا الأميركية رجلا بواسطة فرقة إطلاق النار يوم الجمعة، ليكون أول سجين أميركي يقتل بهذه الطريقة منذ 15 عاما.


وقالت السلطات في مؤتمر صحفي إنه تم إطلاق النار على براد سيغمون (67 عاما)، مساء الجمعة على يد ثلاثة موظفين متطوعين بالسجن من مسافة قريبة في سجن في كولومبيا، عاصمة ولاية ساوث كارولينا.
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واختار سيغمون، الذي تم ربطه على كرسي وتمت تغطية رأسه بغطاء أسود، أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه بواسطة فرقة إطلاق النار بدلا من الحقنة المميتة، مشيرا إلى عدم الثقة في الحقنة المميت، وفقا لمحاميه.

وقال المحامي لشبكة "غرينفيل نيوز" إن سيغمون كان يخشى من أن تسبب الحقنة معاناة طويلة.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد رفضت في وقت سابق من يوم الجمعة طلبا من محامي سيغمون لوقف الإعدام.

وكان سيغمون قد أدين في عام 2001 بتهمة القتل الوحشي لوالدي صديقته السابقة بمضرب بيسبول في منزلهما.

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