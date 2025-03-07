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الدفاع السورية تُعلن إفشال هجوم على قيادة القوات البحرية في اللاذقية

Lebanon 24
07-03-2025 | 23:57
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أكدت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إفشال هجوم قالت إنه لفلول النظام السابق على قيادة القوات البحرية بمدينة اللاذقية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر بوزارة الدفاع قوله: "قواتنا تتمكن من إفشال هجوم لفلول النظام البائد على قيادة القوات البحرية بمدينة اللاذقية، وتعيد الاستقرار للمنطقة".
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وفي سياق متصل، قال مصدر أمني باللاذقية لـ"سانا" إن "هجوما من قبل فلول النظام البائد يستهدف المشفى الوطني باللاذقية، تقوم قوى الأمن العام بالتصدي له".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية يوم الجمعة، استعادة السيطرة على مدينتي طرطوس واللاذقية الواقعتين على الساحل السوري غربي البلاد.

ووفق ما نقلت "سانا" عن العقيد حسن عبد الغني المتحدث باسم وزارة الدفاع فإن قوات وزارة الدفاع "حققت تقدما ميدانيا سريعا، وأعادت فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات غادرة ضد رجال الأمن العام".

وأضاف: "قمنا بتنفيذ عمليات تطويق محكمة ما أدى إلى تضييق الخناق على العناصر المتبقية من ضباط وفلول النظام البائد".

وتابع: "الآن تواصل قواتنا التعامل مع ما تبقى من بؤر للمجرمين، ونقوم بتسليم جميع المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة لضمان محاسبتهم وفق القانون".

وحذر "من العواقب الوخيمة للاستمرار في الغدر، ونؤكد أن كل من يرفض تسليم سلاحه للدولة سيواجه ردا حاسما لا تهاون فيه".(سكاي نيوز)


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