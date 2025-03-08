Advertisement

عربي-دولي

في كندا.. هجوم مسلح على حانة يؤدي إلى إصابات حرجة و فرار المشتبه به

Lebanon 24
08-03-2025 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1330581-638770153482308132.jpg
Doc-P-1330581-638770153482308132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب 11 شخصا بإطلاق نار، خلال عملية هجوم هزت كندا ليل الجمعة ـ السبت قرب مدينة تورنتو.

وتحقق شرطة تورنتو في إطلاق نار في حانة بمدينة سكاربورو، المجاورة لتورنتو، حيث أصيب العديد من الأشخاص ليلة الجمعة، وتقول إن المشتبه به "لا يزال طليقا".
Advertisement

وقال المسعفون إن هناك 11 شخصا أصيب بإصابات تتراوح من "طفيفة إلى حرجة".

وتم إخطار الشرطة بعملية إطلاق النار داخل الحانة، في الساعة 10:40 مساء بتوقيت تورنتو.(سكاي نيوز)




عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:05 | 2025-03-08
03:59 | 2025-03-08
03:51 | 2025-03-08
03:39 | 2025-03-08
03:35 | 2025-03-08
03:30 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24