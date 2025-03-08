في كندا.. هجوم مسلح على حانة يؤدي إلى إصابات حرجة و فرار المشتبه به

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أصيب 11 شخصا بإطلاق نار، خلال عملية هجوم هزت كندا ليل الجمعة ـ السبت قرب مدينة تورنتو.وتحقق شرطة تورنتو في إطلاق نار في حانة بمدينة سكاربورو، المجاورة لتورنتو، حيث أصيب العديد من الأشخاص ليلة الجمعة، وتقول إن المشتبه به "لا يزال طليقا".وقال المسعفون إن هناك 11 شخصا أصيب بإصابات تتراوح من "طفيفة إلى حرجة".وتم إخطار الشرطة بعملية إطلاق النار داخل الحانة، في الساعة 10:40 مساء بتوقيت تورنتو.(سكاي نيوز)