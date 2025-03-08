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عربي-دولي

ضد اقتطاعات ترامب.. تظاهرات تعم الولايات المتحدة الاميركية

Lebanon 24
08-03-2025 | 02:00
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تظاهر طلاب وعلماء وباحثون في مدن أميركية عدة، الجمعة، احتجاجا على اقتطاعات تجريها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تؤدي الى إلغاء وظائف أساسية في وكالات فدرالية وخفض الموارد المخصصة لبحوث حيوية.

ومنذ عودته الى البيت الأبيض في يناير، تعمل إدارة الرئيس الجمهوري على خفض الانفاق الفدرالي، وانسحبت من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، وأبعدت مئات الموظفين الفدراليين العاملين في مجالات بحوث الصحة والمناخ.
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واعتراضا على هذه الخطوات، نزل باحثون وأطباء وطلاب ومهندسون ومسؤولون منتخبون الى شوارع مدن كبرى مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن وشيكاغو الجمعة، رفضا لما يرون أنه هجوم غير مسبوق على العلوم.
وقال جيسي هيتنر، الباحث في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، والذي كان ضمن قرابة ألف شخص تظاهروا في العاصمة الأميركية الجمعة، "لم يسبق لي أن كنت غاضبا الى هذه الدرجة".

وأضاف لوكالة "فرانس برس" أن إدارة ترامب تقوم "بإحراق كل شيء"، منتقدا على وجه الخصوص تعيين روبرت كينيدي جونيور وزيرا للصحة، على رغم أنه يُعرف بتشكيكه باللقاحات.

ورفع محتجون في واشنطن لافتات تدعو الى "تمويل العلم وليس الأغنياء"، وأكدوا أن "أميركا قامت على العلم".

وقال الباحث الجامعي غروفر الذي طلب عدم ذكر اسمه كاملا بسبب قيود مهنية "ما يحصل الآن غير مسبوق".

وأضاف الرجل الخمسيني الذي ارتدى معطف المختبر الأبيض، إن إدارته طلبت من الموظفين عدم لفت الأنظار خشية تعرضها لعقوبات مالية قد تشمل تعليق أو إلغاء منح فدرالية. وتابع "أعمل في هذا المجال منذ 30 عاما، ولم يسبق لي أن حصل (خلالها) ما يجري الآن".
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