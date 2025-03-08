Advertisement

عربي-دولي

دونيتسك تشهد أعنف المعارك.. مقتل 12 شخصا وإصابة 30

Lebanon 24
08-03-2025 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1330634-638770259635286894.jpg
Doc-P-1330634-638770259635286894.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية على مدينة دوبروبيليا في شرق أوكرانيا إلى 12 قتيلاً على الأقل، بحسب ما أفادت خدمات الإسعاف، اليوم السبت.

وأوردت خدمات الإسعاف عبر "تليغرام" أنه "خلال الليل، قصف الروس وسط دوبروبيليا قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 30 بجروح".
Advertisement

وقال فاديم فيلاشكين، حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، إن القوات الروسية هاجمت بلدة دوبروبيليا بشرق البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وأضاف في منشور على "تليغرام" أن القوات الروسية شنت ثلاث غارات ليلية على البلدة الواقعة إلى الشمال من بوكروفسك، إحدى الجبهات الرئيسية لتقدمها في شرق أوكرانيا.

وتشهد منطقة دونيتسك أعنف المعارك في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بين أوكرانيا وروسيا، حيث تتقدم القوات الروسية ببطء لكن بوتيرة ثابتة غربا في إطار حملة للسيطرة على دونباس التي تتكون من منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وأعلن فيلاشكين أن المعلومات الأولية تفيد بتضرر أربعة مبانٍ سكنية شاهقة في الهجوم بينما كانت فرق الطوارئ تباشر عملها في الموقع.

وحث سكان البلدات القريبة من خط المواجهة الممتد لمسافة ألف كيلومتر على إخلاء منازلهم في الوقت المناسب.

إلى ذلك، أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، أوليغ كيبر، عن تضرر منشأة صناعية ومحطة وقود في المقاطعة. وكتب كيبر في قناته على "تليغرام": "...تضررت منشأة صناعية ومحطة وقود نتيجة سقوط الحطام. وجميع هيئات الطوارئ تعمل على القضاء على عواقب الهجمات".

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 31 مسيرة أوكرانية في أجواء إقليم كراسنودار ومقاطعات بريانسك ولينينغراد وياروسلافل. وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 31 طائرة مسيرة أوكرانية: 26 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و3 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ومسيرة واحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي لينينغراد وياروسلافل".

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، السبت، أن القوات الأوكرانية استهدفت بلدتين في المقاطعة باستخدام الطائرات المسيرة، ما أدى لإصابة شخص في بلدة أورلوفكا.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:14 | 2025-03-08
05:39 | 2025-03-08
05:15 | 2025-03-08
04:47 | 2025-03-08
04:29 | 2025-03-08
04:11 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24