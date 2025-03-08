دونيتسك تشهد أعنف المعارك.. مقتل 12 شخصا وإصابة 30

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ارتفعت حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية على مدينة دوبروبيليا في شرق أوكرانيا إلى 12 قتيلاً على الأقل، بحسب ما أفادت خدمات الإسعاف، اليوم السبت.وأوردت خدمات الإسعاف عبر "تليغرام" أنه "خلال الليل، قصف الروس وسط دوبروبيليا قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 30 بجروح".وقال فاديم فيلاشكين، حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، إن القوات الروسية هاجمت بلدة دوبروبيليا بشرق البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.وأضاف في منشور على "تليغرام" أن القوات الروسية شنت ثلاث غارات ليلية على البلدة الواقعة إلى الشمال من بوكروفسك، إحدى الجبهات الرئيسية لتقدمها في شرق أوكرانيا.وتشهد منطقة دونيتسك أعنف المعارك في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بين أوكرانيا وروسيا، حيث تتقدم القوات الروسية ببطء لكن بوتيرة ثابتة غربا في إطار حملة للسيطرة على دونباس التي تتكون من منطقتي دونيتسك ولوغانسك.وأعلن فيلاشكين أن المعلومات الأولية تفيد بتضرر أربعة مبانٍ سكنية شاهقة في الهجوم بينما كانت فرق الطوارئ تباشر عملها في الموقع.وحث سكان البلدات القريبة من خط المواجهة الممتد لمسافة ألف كيلومتر على إخلاء منازلهم في الوقت المناسب.إلى ذلك، أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، أوليغ كيبر، عن تضرر منشأة صناعية ومحطة وقود في المقاطعة. وكتب كيبر في قناته على "تليغرام": "...تضررت منشأة صناعية ومحطة وقود نتيجة سقوط الحطام. وجميع هيئات الطوارئ تعمل على القضاء على عواقب الهجمات".بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 31 مسيرة أوكرانية في أجواء إقليم كراسنودار ومقاطعات بريانسك ولينينغراد وياروسلافل. وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 31 طائرة مسيرة أوكرانية: 26 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و3 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ومسيرة واحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي لينينغراد وياروسلافل".وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، السبت، أن القوات الأوكرانية استهدفت بلدتين في المقاطعة باستخدام الطائرات المسيرة، ما أدى لإصابة شخص في بلدة أورلوفكا.(العربية)