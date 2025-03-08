هدوء حذر في الساحل السوري.. وفلول النظام يلجأون إلى مبان بمحيط المستشفيات

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يسود الهدوء الحذر مدن الساحل السوري، وتقوم قوات الجيش السوري بتمشيط ريفي طرطوس واللاذقية، وفق ما أشار مراسل "العربية".وأعلن مصدر بوزارةِ الدفاع السورية لوكالةِ الأنباء الحكومية، إن القواتِ العسكريةَ والأمنية، تقوم بعملياتٍ نوعيةٍ دقيقة ضدَ فلولِ نظامِ الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في مدينةِ القرداحة، مسقطِ رأس عائلة الأسدوأشار مراسل "العربية" إلى أن الاشتباكات العنيفة بين إدارة العمليات السورية وفلول النظام السابق تواصلت في مدينة اللاذقية ، وأكد أن أفرادا من النظام السابق يحتمون في أحد الأبنية قرب مستشفى الوطنية.ومع انتشار قوات الأمن السورية في مدن الساحل الكبرى وضبط الأمن فيها، اندلعت اشتباكات محدودة ليلا في محيط مستشفى ابن سينا في اللاذقية، بعد استهداف نفذته فلول نظام الأسد وفق ما كشفت مصادر أمنية لوكالة سانا.وكان مراسلُ "العربية" "الحدث" أكدَ دخولَ الجيش السوري لمدينةِ جبلة واستعادةَ السيطرةِ الكاملة على الكلية البحرية.إلى ذلك أفادت مصادر "العربية" "الحدث" بوقوع أكثر من 90 قتيلا في صفوف الجيش والأمن السوري و160 من فلول النظام بمعركة الساحل.وأفادت المصادر أن 44 عنصرا من الجيش سقطوا في كمائن تعرض لها خلال تقديم الدعم لقوات الأمن والبقية من الأمن والشرطة.وشهدت إحدى أحياء مدينة اللاذقية السورية اشتباكات عنيفة بين الأمن السوري وفلول النظام السابق، وذلك ضمن حملة ملاحقة واسعة لفلول النظام.ودعا الرئيس السوري أحمد الشرع فلول النظام السابق إلى تسليم السلاح فورا وقبل فوات الأوان وفق تعبيره. وعبر الرئيس السوري عن استنكاره لاعتداءات وقتل واقتحام للمستشفيات، حسب قوله.وأكد الشرع أهمية مواصلة ملاحقة فلول النظام السابق وكل من اعتدى على حقوق السوريين، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى محاسبتهم قانونيا، وحصر السلاح بيد الدولة.كما طالب الرئيس السوري أحمد الشرع الجيش بضبط النفس في تعاملهم مع فلول النظام السوري، موضحا أن أفرادا من فلول النظام السابق يتعمدون استفزاز الجيش السوري.وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، حسين عبد الغني، في تصريح للعربية، أن القوات المسلحة تتعامل مع البؤر الخارجة عن القانون في طرطوس واللاذقية، مشيرا إلى تعزيز قوات الأمن لاستعادة الاستقرار في مدينة جبلة.وكان الساحل السوري سجل في الساعات الأخيرة أكبر حملة أمنية ضد فلول نظام الأسد منذ سقوطه.وفيما الاشتباكات تواصلت في محيط جبلة، أرسلت وزارة الدفاع تعزيزات ضخمة إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس لتأمين المنطقة وبدء عمليات تمشيط واسعة في مراكز المدن والجبال المحيطة.أرتال عسكرية ضخمة دفعت بها وزارة الدفاع إلى الساحل السوري في تحرك نفت أن يكون موجها ضد طائفة معينة بل لبسط الأمن ومنع التقسيم فللساحل وضع خاص.(العربية)