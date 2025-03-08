زيلينسكي: الضربات الجديدة تُظهر أن "أهداف روسيا لم تتغيّر" في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات الجديدة التي شنّتها روسيا ليل الجمعة السبت وأسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل، تظهر أن أهداف موسكو "لم تتغيّر" في أوكرانيا.



وقال زيلينسكي عبر تلغرام إن "ضربات كهذه تظهر أن أهداف روسيا لم تتغير"، مضيفا "لذلك من المهم مواصلة القيام بكل ما يمكن لحماية الحياة، تعزيز دفاعنا الجوي وتشديد العقوبات على روسيا".

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والجمعة، اتهم زيلينسكي روسيا بعدم الاهتمام بالسلام على خلفية قيامها بشن هجوم جوي ضخم آخر.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي مساء الجمعة: "اليوم ، كان هذا الهجوم الروسي على نظام الطاقة الخاص بنا ومنشآتنا المدنية أمرا روتينيا بالنسبة لروسيا أكثر من أي وقت مضى".



ومن ناحية أخرى أكد زيلينسكي أن أوكرانيا مهتمة بتحقيق سلام سريع،.."في كل يوم ، تثبت الضربات الروسية الجديدة والواقع نفسه أنه يجب إجبار روسيا على السلام".