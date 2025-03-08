إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

أفرج عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بعد أن أمر المحققون في كوريا الجنوبية السبت بالإفراج عنه، غداة إصدار محكمة قراراً بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.



وأفاد الادعاء في بيان بأن "مقر التحقيق الخاص في الأحكام العرفية... أرسل الى مقر الاحتجاز في سيول اليوم، أمرا بإطلاق الرئيس يون".

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