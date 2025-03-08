في الأردن.. السيول تخطف فتاة وإنقاذ 17 شخصا (فيديو)

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وتلقت غرفة العمليات بلاغًا طارئًا عن تعرض شقيقين (طفل وفتاة 17 عامًا) لجرفهما في أحد السيول المتشكلة بفعل الأحوال الجوية الصعبة، وعلى الفور، انطلقت فرق الدفاع المدني المتخصصة، تساندها كوادر من شرطة الكرك، إلى موقع الحادث. نجحت فرق الدفاع المدني في محافظة الكرك جنوب الأردن بإنقاذ طفلٍ من الموت المحتم يوم أمس الجمعة، بعدما جرفته السيول العاتية في منطقة غور الصافي، بينما فارقت شقيقته الحياة بعد أن غمرتها المياه قبل أن تتمكن الفرق المختصة من الوصول إليها.وتلقت غرفة العمليات بلاغًا طارئًا عن تعرض شقيقين (طفل وفتاة 17 عامًا) لجرفهما في أحد السيول المتشكلة بفعل الأحوال الجوية الصعبة، وعلى الفور، انطلقت فرق الدفاع المدني المتخصصة، تساندها كوادر من شرطة الكرك، إلى موقع الحادث.

سرعة استجابة

وباحترافية عالية وسرعة استجابة، تمكن رجال الدفاع المدني وغطاسوه من الوصول إلى الطفل وانتشاله من بين التيارات القوية، وتم تقديم الإسعافات الأولية العاجلة له في الموقع، ثم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.



ولم تتوقف الجهود عند إنقاذ الطفل، بل واصلت فرق الإنقاذ والغطس تمشيط المنطقة لعدة ساعات بحثًا عن شقيقته التي جرفها السيل بعيدًا.



وبعد جهود حثيثة، تم العثور عليها وقد فارقت الحياة، ليتم انتشال جثمانها وتحويله إلى الطب الشرعي.



إنقاذ 17 شخصاً



وواصلت كوادر مديرية الدفاع المدني جهودها المكثفة لمساعدة المتضررين من السيول الناتجة عن الأحوال الجوية، حيث تمكنت خلال الساعات الأخيرة من إنقاذ 17 شخصًا، منهم شخصان في محافظة مادبا و15 آخرون في محافظة الكرك، ما يعكس جاهزيتها العالية في التعامل مع الظروف الطارئة.(العربية)





