Advertisement

عربي-دولي

شيخ الموحدين الدروز في سوريا يطالب بوقف العمليات العسكريّة في الساحل: نرفض القتل الممنهج

Lebanon 24
08-03-2025 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1330681-638770330482445280.jpg
Doc-P-1330681-638770330482445280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا شيخ طائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت سلمان الهجري اليوم السبت، إلى وقف العمليات العسكرية في الساحل السوري، معربا عن رفضه لما سماه "القتل الممنهج".

وطالب الهجري في بيان، "بوقف اطلاق النار، ووقف الاقتتال"، داعيا "القيادات المختصة، وكل الجهات المحلية والدولية والأمم المتحدة لأخذ دورها بفض الاشتباكات ووقف القتل والموت ونشر السلام بشكل فوري وعاجل".
Advertisement

وقال الهجري :"الساحل السوري يشتعل.. نرفض هذا القتل الممنهج.. ونطالب بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية غير المبررة على المدنيين الأبرياء، والتي لا تجلب إلا المزيد من الدماء والاحتقان".
وناشد الهجري "الجميع بالاحتكام إلى القانون والأصول الدينية التي تمنع قتل الأبرياء والمدنيين"، مشيرا إلى أن "المذنب يحاسب تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدا عن لغة العنف والانتقام".

وأضاف البيان: "نضع المسؤولية أمام الدول الضامنة لكل الأطراف، أن تتخذ إجراءاتها الفورية وبكل الوسائل لوقف هذه المأساة فورا ، دون تردد أو ازدواجية في المعايير".

وتابع البيان أن "النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها.. لذلك نرجو العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورا، وتجنب إنزلاق البلاد إلى هاوية لا تحمد عقباها. وليكن الخلاف على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء".
ودعا الهجري "الجميع إلى إيقاف الحملات التحريضية الممنهجة التي لم تتوقف منذ سقوط النظام البائد"، وأضاف أنه "لا يجب أن نكون صورة عن نظام القتل والإجرام، بل دعاة محبة وسلام". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2025-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:28 | 2025-03-08
09:00 | 2025-03-08
08:36 | 2025-03-08
08:16 | 2025-03-08
08:00 | 2025-03-08
07:46 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24