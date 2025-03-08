شيخ الموحدين الدروز في سوريا يطالب بوقف العمليات العسكريّة في الساحل: نرفض القتل الممنهج





وطالب الهجري في بيان، "بوقف اطلاق النار، ووقف الاقتتال"، داعيا "القيادات المختصة، وكل الجهات المحلية والدولية والأمم المتحدة لأخذ دورها بفض الاشتباكات ووقف القتل والموت ونشر السلام بشكل فوري وعاجل".

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وقال الهجري :"الساحل السوري يشتعل.. نرفض هذا القتل الممنهج.. ونطالب بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية غير المبررة على المدنيين الأبرياء، والتي لا تجلب إلا المزيد من الدماء والاحتقان". دعا شيخ طائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت سلمان الهجري اليوم السبت، إلى وقف العمليات العسكرية في الساحل السوري، معربا عن رفضه لما سماه "القتل الممنهج".وطالب الهجري في بيان، "بوقف اطلاق النار، ووقف الاقتتال"، داعيا "القيادات المختصة، وكل الجهات المحلية والدولية والأمم المتحدة لأخذ دورها بفض الاشتباكات ووقف القتل والموت ونشر السلام بشكل فوري وعاجل".وقال الهجري :"الساحل السوري يشتعل.. نرفض هذا القتل الممنهج.. ونطالب بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية غير المبررة على المدنيين الأبرياء، والتي لا تجلب إلا المزيد من الدماء والاحتقان".

وناشد الهجري "الجميع بالاحتكام إلى القانون والأصول الدينية التي تمنع قتل الأبرياء والمدنيين"، مشيرا إلى أن "المذنب يحاسب تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدا عن لغة العنف والانتقام".



وأضاف البيان: "نضع المسؤولية أمام الدول الضامنة لكل الأطراف، أن تتخذ إجراءاتها الفورية وبكل الوسائل لوقف هذه المأساة فورا ، دون تردد أو ازدواجية في المعايير".



وتابع البيان أن "النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها.. لذلك نرجو العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورا، وتجنب إنزلاق البلاد إلى هاوية لا تحمد عقباها. وليكن الخلاف على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء".

ودعا الهجري "الجميع إلى إيقاف الحملات التحريضية الممنهجة التي لم تتوقف منذ سقوط النظام البائد"، وأضاف أنه "لا يجب أن نكون صورة عن نظام القتل والإجرام، بل دعاة محبة وسلام". (روسيا اليوم)