بعد المعارك العنيفة... هذا ما شهده الساحل السوريّ اليوم

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نقلت صحيفة "الوطن" السورية اليوم السبت، عن مصدر عسكري قوله إنه تم إيقاف العملية العسكرية في منطقة الساحل غرب البلاد، لحين إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية.وشدد المصدر على ملاحقة حاملي السلاح.ولفتت الصحيفة نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع قوله، إنه "بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فسادا وإجراما تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة". (روسيا اليوم)