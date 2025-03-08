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من الفاتيكان... هذا آخر خبر عن وضع البابا فرنسيس الصحيّ

Lebanon 24
08-03-2025 | 07:46
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واصل البابا فرنسيس تعافيه من الالتهاب الرئوي المزدوج.


وقال الفاتيكان في بيان اليوم السبت، إن "الليل مر بهدوء، والبابا يستريح". (سكاي نيوز)
 
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البابا

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