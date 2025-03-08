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عربي-دولي
من الفاتيكان... هذا آخر خبر عن وضع البابا فرنسيس الصحيّ
Lebanon 24
08-03-2025
|
07:46
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واصل البابا فرنسيس تعافيه من الالتهاب الرئوي المزدوج.
وقال الفاتيكان في بيان اليوم السبت، إن "الليل مر بهدوء، والبابا يستريح". (سكاي نيوز)
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