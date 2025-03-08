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عربي-دولي

الجامعة العربية: ندين استهداف قوى الأمن والقتل المنفلت في سوريا

Lebanon 24
08-03-2025 | 08:16
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أدانت جامعة الدول العربية، أعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت في سوريا.
 
وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان السبت، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا والمواجهات التي وقعت هناك.
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وأدانت الجامعة، أية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية.
 
وشددت الأمانة العامة على أن تلك الأوضاع تستلزم تركيزا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي، من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها.

وتشهد منطقة الساحل غرب سوريا والتي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، منذ الأربعاء الماضي، اقتتالا داميا راح ضحيته العشرات. (روسيا اليوم) 
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