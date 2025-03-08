"مكالمة صعبة".. توتّر إسرائيلي - أميركي بعد محادثات مباشرة مع "حماس"

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ إسرائيل كشفت عن مخاوفها بشأن المفاوضات السرية والمباشرة التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع حركة حماس.يأتي ذلك بعدما أبلغ مسؤولون كبار في إدارة ترامب المسؤولين الإسرائيليين في أوائل شباط بأنهم يفكرون في إجراء محادثات مباشرة مع حركة حماس، وحينها نصحت إسرائيل بعدم القيام بذلك، وخاصة دون وضع شروط مسبقة.وأفاد موقع "واللا" بأن إسرائيل اكتشفت بعد ذلك من خلال قنوات أخرى، أن الولايات المتحدة تتجه نحو المفاوضات المباشرة مع حركة حماس على أي حال.ومنذ الكشف عن المحادثات غير المسبوقة بين الولايات المتحدة وحركة حماس، امتنع نتنياهو عن انتقاد ترامب علنا، بينما قال مكتبه إن "إسرائيل أوضحت موقفها للولايات المتحدة"، إلا أن أقرب المقربين من نتنياهو، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، اتخذ لهجة أقل تحفظا بكثير في محادثة مع المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بويلر.وذكرت مصادر للموقع الإسرائيلي، أن المحادثة بين ديرمر وبوهلر جاءت بعد ساعات من لقاء المبعوث الأميركي في الدوحة مع خليل الحية، أحد كبار الشخصيات في الجناح السياسي لحركة حماس ورئيس فريق التفاوض في المنظمة.وبدأت محادثات بوهلر في العاصمة القطرية الأسبوع الماضي بلقاء مع مسؤولين من مستوى منخفض في حركة حماس، وركزت على إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأميركي إيدان ألكسندر، وجثث الأسرى الأميركيين الأربعة الذين قتلوا.وكانت الرسالة الأميركية لحركة حماس هي أن إطلاق سراح الأسرى الأميركيين من شأنه أن يمنح "حماس" قدرا كبيرا من الثقة لدى الرئيس ترامب، الذي سوف يضغط بعد ذلك من أجل التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً يمكن أن يشمل هدنة طويلة الأمد، وممرا آمنا من غزة لقادة الحركة، ونهاية فعلية للحرب.وكان البديل، وفقا للأميركيين، هو حملة عسكرية إسرائيلية متجددة لـ"تدمير حماس"، وكان ترامب ومستشاروه يأملون في تحقيق انفراجة قبل خطاب الرئيس أمام الكونغرس الأميركي، لكنهم وجدوا رد الحركة غير كاف، بحسب ما نقل الموقع الإسرائيلي عن المصادر.وتطرقت المحادثات أيضًا إلى تفاصيل مثل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل عودة ألكسندر، وهو الرقم الذي لم توافق عليه إسرائيل.وأوضحت المصادر أن نتنياهو اعتقد في البداية أن احتمالات الاتصالات بين الولايات المتحدة وحركة حماس منخفضة وأن التنسيق بينه وبين ترامب وثيق للغاية، إلا أنه ومستشاريه أصبحوا قلقين بشكل متزايد بعد أن أصبحت الفكرة حقيقة.وخلال المكالمة الهاتفية بين ديرمر وبوهلر، والتي وصفها مصدران بأنها "محادثة صعبة"، أعرب ديرمر عن تحفظاته بشأن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس، وأوضح أنه يعارض قيام بوهلر بتقديم مقترحات دون موافقة إسرائيل المسبقة.وأكد بوهلر لديرمر أن الأميركيين ليسوا قريبين من التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، وأنه يفهم المبادئ المهمة بالنسبة لإسرائيل، بينما زعم مسؤول إسرائيلي أن المحادثة المتوترة بين ديرمر وبوهلر دفعت البيت الأبيض إلى "إعادة تقييم المحادثات مع حركة حماس والتراجع قليلا عن هذه الخطوة". (عربي 21)