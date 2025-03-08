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عربي-دولي

توغل جديد للقوات الإسرائيلية في سوريا

Lebanon 24
08-03-2025 | 09:57
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توغلت قوات إسرائيلية، اليوم السبت، في بلدة جملة غربي درعا بجنوب سوريا، ونفذت مداهمات لمنازل في المنطقة، وسط استنفار أمني.


وقال موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي، إن "القوات الاسرائيلية فرضت طوقاً أمنياً حول أحد المنازل في البلدة، وطلبت من مالكه الحضور، في حين كانت زوجته وأطفاله داخل المنزل". (الامارات 24)
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