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إدارة الأمن العام في اللاذقية: نتعهد بحماية السلم وردع التهديدات

Lebanon 24
08-03-2025 | 12:38
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أكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية مصطفى كنيفاتي، التزام الأجهزة الأمنية بالحفاظ على الأمن والاستقرار، مشددًا على أن لا تهاون في حماية السلم الأهلي وضمان سلامة جميع المواطنين.  
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وأوضح كنيفاتي أن الجهات المختصة تواصل ملاحقة العناصر التي تهدد الأمن، مشيرًا إلى أن أي شخص يثبت تورطه في أعمال عنف أو اعتداءات، سواء من فلول النظام السابق أو من المجموعات الخارجة عن القانون، ستتم محاسبته وفق الإجراءات القانونية.  

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بإثارة الفتن أو استهداف أي مكون من مكونات المجتمع السوري، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الضامن الأساسي لتحقيق العدالة. كما دعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء دعوات التحريض، وترك الأمر للمؤسسات المختصة التي تعمل على فرض الأمن والتصدي لأي تهديدات قد تخل بالاستقرار.  

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في منطقة الساحل السوري منذ الأربعاء الماضي، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا نتيجة الاشتباكات المستمرة. (روسيا اليوم)
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