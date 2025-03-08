Advertisement

عربي-دولي

بعد رسالة ترامب.. تعليق لافت لخامنئي

Lebanon 24
08-03-2025 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1330795-638770564869568261.jpg
Doc-P-1330795-638770564869568261.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أكد المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم السبت، أن طهران لن تخضع لأي ضغوط خارجية في مفاوضاتها، وذلك عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باتخاذ إجراءات مختلفة بشأن البرنامج النووي الإيراني.  
Advertisement

وخلال اجتماع مع كبار المسؤولين الإيرانيين، شدد خامنئي على أن بعض الدول تصر على إجراء محادثات، لكنها تسعى من خلالها إلى فرض شروطها بدلاً من إيجاد حلول عادلة، مؤكداً أن إيران لن تقبل بأي مطالب تتعلق بتقييد برنامجها الصاروخي.

يأتي ذلك بعد تصريحات ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، الجمعة، حيث أشار إلى وجود خيارين للتعامل مع إيران: أحدهما عسكري، والآخر يتمثل في إبرام اتفاق لمنعها من امتلاك أسلحة نووية. كما كشف أنه أرسل رسالة إلى طهران للضغط عليها من أجل التفاوض، محذراً من احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري.  

وفي تصريحات أخرى، الجمعة، قال ترامب: "شيء ما سيحدث مع إيران قريباً جداً"، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام يمنعها من تطوير سلاح نووي، لكنه أضاف: "أنا لا أتحدث من موقف قوة أو ضعف، لكنني أفضل الاتفاق السلمي، رغم أن الخيار الآخر سيحل المشكلة"، دون توضيح المزيد عن هذا الخيار. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:38 | 2025-03-09
06:22 | 2025-03-09
05:33 | 2025-03-09
05:05 | 2025-03-09
04:46 | 2025-03-09
04:43 | 2025-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24