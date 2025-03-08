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عربي-دولي

ارتفاع كبير.. أرقام تكشف عدد القتلى في مناطق العلويين بالساحل السوري!

Lebanon 24
08-03-2025 | 13:38
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، بأن أكثر من 530 مدنيا علويًا قتلوا منذ الخميس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، وذلك خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد.
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وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية منذ بدء الاشتباكات الخميس إلى 745 قتيلا، بينهم 213 من قوات الأمن والمسلحين الموالين للأسد، بحسب المصدر ذاته.

وتعد الاشتباكات التي اندلعت الخميس، الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول، وتشكّل مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لناحية بسط الأمن في سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع السورية إغلاق كل الطريق المؤدية إلى منطقة الساحل‏ غربي البلاد لمنع "التجاوزات" ضد المدنيين، غداة يوم قتل فيه العشرات من المدنيين في معقل الطائفة العلوية حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد المنطقة السبت "هدوءا نسبيا"، لكن القوات الأمنية تواصل عمليات "الملاحقة والتمشيط في الأماكن التي يتحصن فيها المسلحون" وأرسلت تعزيزات إضافية، بحسب المرصد. (الحرة)
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