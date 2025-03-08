مداهمات إسرائيلية واسعة في سوريا (صور)

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في وقت لاحق، نفذت الفرقة 210 في الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مواقع داخل الأراضي السورية، حيث عثرت القوات على كميات كبيرة من الأسلحة، وصادرتها ودمرتها.



هذا يأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات داخل سوريا بين قوات النظام الجديدة وفلول نظام الأسد، فيما تواصل قوات اللواء 474، التابعة للفرقة 210، أنشطتها الأمنية والعسكرية في المنطقة. كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، عن وثائق جديدة تتعلق باقتحامات نفذها لواء الجولان 474 في الأراضي السورية، التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة. وشملت العمليات تدمير الأسلحة وإجراء عمليات تفتيش موسعة.في وقت لاحق، نفذت الفرقة 210 في الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مواقع داخل الأراضي السورية، حيث عثرت القوات على كميات كبيرة من الأسلحة، وصادرتها ودمرتها.هذا يأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات داخل سوريا بين قوات النظام الجديدة وفلول نظام الأسد، فيما تواصل قوات اللواء 474، التابعة للفرقة 210، أنشطتها الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وتنتشر القوات الإسرائيلية في نقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة السورية. وخلال الأسبوع الماضي، نفذت وحدات المظليين والمدرعات ووحدة "ياهالام" الخاصة، بقيادة اللواء 474، غارات استهدافية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.



تمكنت القوات الإسرائيلية من ضبط كميات ضخمة من الأسلحة شملت بنادق وذخائر وصواريخ ومعدات عسكرية أخرى، التي تم مصادرتها وتدميرها.



وأكد البيان العسكري أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية لإزالة أي تهديدات وتعزيز دفاعاته على الحدود مع سوريا. (ارم نيوز)