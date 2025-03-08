Advertisement

عربي-دولي

مداهمات إسرائيلية واسعة في سوريا (صور)

Lebanon 24
08-03-2025 | 15:44
A-
A+
Doc-P-1330851-638770673494485650.jpg
Doc-P-1330851-638770673494485650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، عن وثائق جديدة تتعلق باقتحامات نفذها لواء الجولان 474 في الأراضي السورية، التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة. وشملت العمليات تدمير الأسلحة وإجراء عمليات تفتيش موسعة. 
Advertisement

في وقت لاحق، نفذت الفرقة 210 في الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مواقع داخل الأراضي السورية، حيث عثرت القوات على كميات كبيرة من الأسلحة، وصادرتها ودمرتها.

هذا يأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات داخل سوريا بين قوات النظام الجديدة وفلول نظام الأسد، فيما تواصل قوات اللواء 474، التابعة للفرقة 210، أنشطتها الأمنية والعسكرية في المنطقة. 
 
  
وتنتشر القوات الإسرائيلية في نقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة السورية. وخلال الأسبوع الماضي، نفذت وحدات المظليين والمدرعات ووحدة "ياهالام" الخاصة، بقيادة اللواء 474، غارات استهدافية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

تمكنت القوات الإسرائيلية من ضبط كميات ضخمة من الأسلحة شملت بنادق وذخائر وصواريخ ومعدات عسكرية أخرى، التي تم مصادرتها وتدميرها.

وأكد البيان العسكري أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية لإزالة أي تهديدات وتعزيز دفاعاته على الحدود مع سوريا. (ارم نيوز)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:38 | 2025-03-09
06:22 | 2025-03-09
05:33 | 2025-03-09
05:05 | 2025-03-09
04:46 | 2025-03-09
04:43 | 2025-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24