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عربي-دولي

في سوريا.. القبض على متورط بمجازر في حمص

Lebanon 24
08-03-2025 | 16:47
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أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت، إلقاء القبض على أحد قادة مجموعات الدفاع الوطني التابعة للنظام السابق في محافظة حمص، والمتورط في ارتكاب عدة مجازر بحق المدنيين.  

وجاء في بيان الوزارة أن العملية جاءت بعد الرصد والمتابعة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار ملاحقة فلول النظام السابق وتقديمهم للعدالة.  
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وكانت إدارة الأمن العام قد فرضت الخميس حظر تجول في محافظة حمص ضمن عمليات تمشيط واسعة النطاق تستهدف الجماعات المسلحة في المنطقة. (سكاي نيوز)
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