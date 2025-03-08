في يوم المرأة العالمي.. فلسطينيات تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية

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تتعرض الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية لممارسات قمعية تشمل الضرب والتنكيل والتعذيب، في ظل إجراءات قاسية وغير مسبوقة، وفقًا لنادي الأسير الفلسطيني.وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كشف النادي في بيان عن شهادات مروعة لأسيرتين، توثق الاعتداءات الجسدية والإهانات التي تعرضتا لها منذ لحظة اعتقالهما. وأوضح أن الاحتلال لم يستثنِ حتى القاصرات، حيث سُجلت 490 حالة اعتقال لنساء فلسطينيات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول 2023.إحدى الأسيرات كشفت عن تعرضها للضرب والركل على أحد الحواجز، قبل تقييد يديها وتعصيب عينيها ونقلها إلى مركز تحقيق، حيث استمر احتجازها لثلاث ساعات تعرضت خلالها لمزيد من التنكيل. وبعد شهر في معتقل المسكوبية، نُقلت إلى سجن الشارون، حيث وُضعت في زنزانة انفرادية قذرة دون طعام أو غطاء، ثم جرى تحويلها إلى سجن الدامون.أما الأسيرة الثانية، فقد اعتُقلت منتصف الليل ونُقلت إلى إحدى المستوطنات، حيث بقيت محتجزة دون طعام أو شراب حتى مساء اليوم التالي، مقيدة اليدين والقدمين، بينما كان الجنود يطلقون عبارات مسيئة بحقها. لاحقًا، نُقلت إلى سجن الشارون، حيث تعرضت للصعق بالكهرباء وأُجبرت على التفتيش العاري، قبل نقلها إلى زنزانة قذرة. وفي مركز تحقيق بيتح تكفا، تم تقييدها على كرسي لساعات، وأُجبرت في النهاية على توقيع أوراق دون معرفة محتواها.وتعكس هذه الشهادات حجم الانتهاكات الممنهجة بحق الأسيرات، والتي أكدت عليها تقارير حقوقية وأممية، في ظل استمرار اعتقال أكثر من 9,500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و21 أسيرة، وفق بيانات نادي الأسير حتى آذار الجاري. (العربي)