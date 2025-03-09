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عربي-دولي

إعتقال 200 امرأة في إسطنبول بعد مسيرة يوم المرأة العالمي

Lebanon 24
09-03-2025 | 08:46
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احتجزت الشرطة التركية نحو 200 امرأة في اسطنبول مساء السبت إثر خروج مسيرة ليلية بمناسبة يوم المرأة العالمي شاركت فيها نحو 3 آلاف امرأة، حسب منظمي المسيرة.


وشهد حي كاديكوي في الجانب الآسيوي من اسطنبول تجمعا شاركت فيه عشرات المنظمات النسائية، انطلق قبل الغروب حيث استمعت المشاركات إلى خطابات ورقصن وغنين تحت أشعة شمس الربيع.
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وجرت المظاهرة وسط انتشار أمني كثيف، شمل عناصر شرطة مكافحة الشغب وشاحنة مزودة بمدفع مياه.

وعلى الرغم من انتهاء المسيرة دون وقوع حوادث، قال المنظمون إن الشرطة بدأت بعد ذلك باعتقال عدد من المشاركات، ونشروا لقطات تظهر ضباطا يسحبون العديد من النساء بعنف من الحشد.

وأعلنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2025 "عام الأسرة"، لكن المتظاهرات رفضن فكرة حصر دور المرأة في الزواج والأمومة، ورفعن لافتات كتب عليها: "الأسرة لن تقيد حياتنا" و"لن نضحى من أجل الأسرة".

ويتهم المنتقدون الحكومة بفرض قيود على حقوق المرأة وعدم بذل جهود كافية لمكافحة العنف ضد النساء.

وانسحب أردوغان في عام 2021 من معاهدة أوروبية تعرف باسم "اتفاقية اسطنبول"، والتي تهدف إلى حماية النساء من العنف الأسري. وتقول منصة "سنوقف قتل النساء" في تركيا إن 394 امرأة قتلن على يد رجال في عام 2024. (روسيا اليوم)

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