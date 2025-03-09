في بلد عربيّ.. المجاعة تتفشّى والملايين يتأثرون!

كشفت الأمم المتحدة عن وضع إنساني كارثي في السودان، حيث رُصدَت حالات وفاة جوعاً في مناطق دارفور وكردفان والخرطوم.

وأكدت لجنة مراجعة المجاعة وجود ظروف مجاعة في خمس مناطق على الأقل، مع لجوء السكان إلى تدابير متطرفة للبقاء على قيد الحياة.

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وفي ما يلي تفاصيل ومعلومات تكشف واقع المجاعة في السودان:

1- 638 ألف شخص يعانون من ظروف جوع كارثية

2- 4.7 مليون شخص يعانون من سوء التغذية الحاد

3- أبرز المناطق التي تعاني الجوع: مخيم السلام، مخيم زمزم، مخيم أبو شوك، موقعان في جبال النوبة الغربية.

4- الحلول المقترحة لمعالجة أزمة المجاعة: وقف إطلاق النار، فتح ممرات جديدة للمساعدات عبر الحدود، إبقاء معبر أدري مع تشاد مفتوحاً.

(العربي الجديد)