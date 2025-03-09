آلاف البراميل يومياً.. قائمة بـ5 دول عربية تستورد بنزين السعودية بكثافة

شهد إنتاج السعودية من البنزين زيادة ملحوظة، وذلك بعد الزيادة في إنتاج مصفاة جازان على ساحل البحر الأحمر، التي تصل قدرتها إلى 400 ألف برميل يومياً.

وصدّرت السعودية يومياً في العام 2024 ما يصل إلى 280 ألف برميل من البنزين، وهو أعلى معدل للتصدير منذ العام 2018، والسبب هو زيادة إنتاج المصافي.

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وتبين أن هناك 5 دول عربية ضمن أكبر المستوردين للبنزين السعودي وهي:

1- الإمارات

- حجم الإستيراد: 51 ألف برميل يومياً

2- سلطنة عُمان:

- حجم الإستيراد: 35 ألف برميلٍ يومياً

3- الأردن:

- حجم الإستيراد: 19 ألف برميلٍ يومياً

4- جيبوتي:

- حجم الإستيراد: 14 ألف برميلٍ يومياً

5- مصر:

- حجم الإستيراد: 13 ألف برميلٍ يومياً.

(سبوتنيك)