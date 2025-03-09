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عربي-دولي
في درعا والسويداء.. توقف الإنترنت والاتصالات بسبب تعديات متكررة
Lebanon 24
09-03-2025
|
06:22
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أعلن مدير فرع اتصالات درعا، المهندس أحمد الحريري، عن توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظتي درعا والسويداء، نتيجة انقطاع الكبل الضوئي الرابط بين درعا ودمشق، وذلك بسبب تعديات متكررة على البنية التحتية للاتصالات.
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وأوضح الحريري، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن هذه التعديات أدت إلى قطع الكبل الضوئي الحيوي، الذي يربط المحافظتين بمراكز الاتصالات الرئيسية، مما تسبب في توقف الخدمة بشكل كامل.
وأكد أن فرق الصيانة التابعة للمؤسسة السورية للاتصالات تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل وإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن سرعة الإصلاح تعتمد على مدى توفر المواد اللازمة لإتمام عمليات الصيانة بشكل كامل.
وأضاف الحريري أن مثل هذه الحوادث تؤثر سلبًا على المواطنين وتعطل الخدمات الأساسية التي تعتمد على الاتصالات والإنترنت، داعيًا إلى ضرورة حماية البنية التحتية للاتصالات لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع.
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