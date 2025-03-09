"يكره زيلينسكي".. بولتون: لهذا السبب حرم ترامب أوكرانيا من المعلومات الاستخباراتية

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اعتبر جون بولتون، المستشار الأسبق لشؤون الأمن القومي في البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر حرمان أوكرانيا من المعلومات الاستخباراتية بسبب كراهيته لفلاديمير زيلينسكي.وكتب بولتون عبر حسابه على منصة "إكس": "ترامب يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقا له، في حين أنه لم يعجب بزيلينسكي أبدا".ويأتي هذا في أعقاب تقارير سابقة أفادت بأن البنتاغون تلقى أوامر بتعليق جميع أشكال المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا.وأكد متحدث باسم البنتاغون لوكالة "نوفوستي" أن قرار وقف إرسال الأسلحة يشمل أيضا الشحنات التي كانت في طريقها إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الولايات المتحدة أوقفت تزويد أوكرانيا ببيانات استخباراتية. كما أفادت قناة "سكاي نيوز" نقلا عن مصدر أوكراني أن واشنطن أوقفت مشاركة البيانات الاستخباراتية مع كييف بشكل كامل وليس بشكل انتقائي.