"الصحة العالمية: الإشتباكات في سوريا تؤثر بشكل مباشر على صحة الناس

Advertisement

حث مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس جميع الأطراف في سوريا على حماية المرافق والخدمات الصحية وضمان وصول المساعدات الطبية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.وقال، عبر منصة "إكس"، إن الاشتباكات في المناطق الساحلية والوسطى في سوريا تثير القلق العميق، وتؤثر بشكل مباشر على صحة الناس، مشيراً إلى تضرر المرافق الصحية وسيارات الإسعاف.وأضاف أن المنظمة تعمل على توفير الأدوية الطارئة وإمدادات الرعاية الفورية للمصابين، معتبراً أن "السلام هو أفضل دواء".