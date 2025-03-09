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صحة

"الصحة العالمية: الإشتباكات في سوريا تؤثر بشكل مباشر على صحة الناس

Lebanon 24
09-03-2025 | 07:23
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حث مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس جميع الأطراف في سوريا على حماية المرافق والخدمات الصحية وضمان وصول المساعدات الطبية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وقال، عبر منصة "إكس"، إن الاشتباكات في المناطق الساحلية والوسطى في سوريا تثير القلق العميق، وتؤثر بشكل مباشر على صحة الناس، مشيراً إلى تضرر المرافق الصحية وسيارات الإسعاف.
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وأضاف أن المنظمة تعمل على توفير الأدوية الطارئة وإمدادات الرعاية الفورية للمصابين، معتبراً أن "السلام هو أفضل دواء".

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