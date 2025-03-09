في محطة بانياس للطاقة... اشتباكات بعد هجوم لعناصر "الأسد"

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وقالت الوكالة إن الاشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في المحطة بعد هجوم "لعناصرالنظام السابق".وكانت وزارة الدفاع أكدت وقوع مواجهات عنيفة في ريف طرطوس.وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة الأمن العام تنفذ عمليات تمشيط في منطقة القدموس والقرى المحيطة في طرطوس بهدف ملاحقة أنصار النظام السابق.بدوره، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع السورية، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية لملاحقة الجماعات المسلحة الموالية للنظام السابق في منطقة الساحل.وقالت المتحدث إن هذه المرحلة تهدف إلى ملاحقة الجماعات المسلحة في الأرياف والجبال بعد استعادة الأمن في مدن الساحل. (سكاي نيوز)