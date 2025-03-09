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عربي-دولي

في محطة بانياس للطاقة... اشتباكات بعد هجوم لعناصر "الأسد"

Lebanon 24
09-03-2025 | 08:31
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أعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، اندلاع اشتباكات في محطة بانياس للطاقة غربي البلاد.

وقالت الوكالة إن الاشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في المحطة بعد هجوم "لعناصرالنظام السابق".
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وكانت وزارة الدفاع أكدت وقوع مواجهات عنيفة في ريف طرطوس.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة الأمن العام تنفذ عمليات تمشيط في منطقة القدموس والقرى المحيطة في طرطوس بهدف ملاحقة أنصار النظام السابق.

بدوره، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع السورية، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية لملاحقة الجماعات المسلحة الموالية للنظام السابق في منطقة الساحل.

وقالت المتحدث إن هذه المرحلة تهدف إلى ملاحقة الجماعات المسلحة في الأرياف والجبال بعد استعادة الأمن في مدن الساحل. (سكاي نيوز) 
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