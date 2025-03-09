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عربي-دولي

البابا فرنسيس في المستشفى… وهذا جديد حالته الصحية

Lebanon 24
09-03-2025 | 08:41
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أمضى البابا فرنسيس ليلة هادئة في المستشفى، بحسب ما أعلن الفاتيكان صباح الأحد، غداة تأكيده أن حالته تشهد تحسنا.

وقال الفاتيكان في نشرة صباحية، إن "الليلة كانت هادئة، البابا يخلد للراحة" في مستشفى جيميلي في روما، والذي أدخل إليه في 14 شباط.
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ولم يعان البابا فرنسيس في الأيام الماضية من نوبات ضيق التنفس التي أصيب بها منذ إدخاله المستشفى.

وأكد الفاتيكان أن حاله "مستقرة".
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