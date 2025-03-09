البابا فرنسيس في المستشفى… وهذا جديد حالته الصحية

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وقال الفاتيكان في نشرة صباحية، إن "الليلة كانت هادئة، البابا يخلد للراحة" في مستشفى جيميلي في روما، والذي أدخل إليه في 14 شباط.ولم يعان البابا فرنسيس في الأيام الماضية من نوبات ضيق التنفس التي أصيب بها منذ إدخاله المستشفى.وأكد الفاتيكان أن حاله "مستقرة".