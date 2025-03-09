في أول تعليق... هذا ما قالته أميركا عن أحداث سوريا

Advertisement

وتابع روبيو، في بيان: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم".وأضاف: "يتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا".