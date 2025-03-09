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عربي-دولي

في أول تعليق... هذا ما قالته أميركا عن أحداث سوريا

Lebanon 24
09-03-2025 | 09:25
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تدين "الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديين الأجانب، الذين قتلوا الناس في غرب سوريا في الأيام الأخيرة".
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وتابع روبيو، في بيان: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم".

وأضاف: "يتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا".
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