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عربي-دولي

مبعوث ترامب: الاجتماعات مع حماس كانت مفيدة جدا

Lebanon 24
09-03-2025 | 13:01
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قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بولر، الأحد، إن الاجتماعات الأميركية مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة "كانت مفيدة جدا".

وأضاف أنه "من الممكن أن نشهد قريبا هدنة طويلة الأمد يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن وتتخلى حماس عن أسلحتها".
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ولم يستبعد بولر عقد لقاءات إضافية مع حماس.

وتابع: "علينا إجراء محادثات مع أي جهة بما يحقق الصالح العام ومصلحة الأميركيين، لدينا رهينة أميركي واحد على قيد الحياة مع حماس وأربع جثث".

وتابع: "تحدثت مع الوزير الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية رون درمير وأتفهم الانزعاج من تواصلنا مع حماس، لكن نحن الولايات المتحدة ولسنا عملاء لإسرائيل". (سكاي نيوز)
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