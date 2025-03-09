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عربي-دولي

بعد منع المساعدات.. إسرائيل: سنوقف إمداد غزة بالكهرباء

Lebanon 24
09-03-2025 | 12:48
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بعد أسبوع من قرار إسرائيل بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، أنه أعطى تعليماته لوقف إمداد غزة بالكهرباء.

وقال في مقطع مصور: "وقعت للتو أمراً بوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء فوراً"، مضيفاً: "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لاستعادة الرهائن وضمان عدم وجود حماس في غزة في اليوم التالي" للحرب، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
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خلاف مع حماس
يأتي ذلك بعدما أعلنت إسرائيل، يوم الأحد الفائت، أنها أوقفت دخول البضائع إلى غزة، مشيرة إلى خلاف مع حماس حول كيفية المضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تدعمه الولايات المتحدة وأدى إلى وقف القتال في يناير 2025.

ويتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، حماس باستخدام "المساعدات لمواصلة القتال مع إسرائيل".

كما تزعم إسرائيل أن غزة لديها ما يكفي من الغذاء لعدة أشهر.

لكن وكالات الإغاثة الإنسانية تقول إن إمدادات الغذاء والدواء والمأوى في غزة محدودة، وإن المساعدات العالقة ربما تفسد.

في حين حثت حماس الوسطاء على الضغط على إسرائيل لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية وإعادة فتح المعابر مع غزة.
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