الخارجية الألمانية: ندين أعمال العنف في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص بسوريا

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أدانت ألمانيا ما أسمتها "أعمال العنف" التي شهدتها محافظات طرطوس واللاذقية وحمص في سوريا، ودعت إلى "تحقيق شامل" لمحاسبة المتورطين.جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، جاء فيه: "ندين أعمال العنف في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص بسوريا".ووصف البيان "التقارير التي تتحدث عن مقتل مدنيين ومعتقلين بأنها صادمة"، مشددًا على أن "الحكومة السورية تتحمل مسؤولية منع الهجمات، وإجراء تحقيقات شاملة، وتقديم الجناة إلى العدالة".كما دعت الخارجية الألمانية جميع الأطراف إلى وقف العنف فورًا، وقالت: "بعد عقود من إرهاب نظام الأسد، لا يمكن تحقيق السلام المجتمعي إلا بإنهاء العنف، مما يمهد الطريق لعملية سياسية شاملة تضمن السلام والاستقرار الدائمين في سوريا".وأضاف البيان أن مستقبل سوريا يجب أن يكون بيد جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسهم، بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية تهدد استقرار البلاد. (الاناضول)